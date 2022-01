Tests antigéniques : le jackpot pour les pharmaciens

Il y a à peine six mois, cette pharmacie faisait, en moyenne, 50 tests antigéniques par jour. Actuellement, c’est plutôt “120, 130 tests par jour, en moyenne. Puis, en fin d’année 2021, on a fait notre pic à environ 300 tests par jour”. Pour suivre la cadence, le gérant a dû embaucher trois étudiants testeurs et investir 5 000 euros dans cette cabine de test extérieur. Mais tout cela reste rentable pour lui. On vous explique. Chaque pharmacien touche de la Sécurité sociale 25 euros par test effectué. Il l’achète entre deux et trois euros. Ajouté à cela le prix du matériel de protection : 0,50 euros. Puis la rémunération du testeur : entre 9 et 11 euros. Résultat : il gagne entre 10,50 et 13,50 euros. Soit une marge de plus de 40%. Ce pharmacien n’est sans doute pas le seul à y avoir trouvé son compte. Partout en France, les pharmacies proposant ces tests ont poussé comme des champignons. Sur 22 000 au total, elles étaient 12 000 à le faire, il y a six mois contre 17 000 actuellement. Tous les jours, un million de tests sont réalisés en France. Facture quotidienne : 25 millions d’euros pour la Sécurité sociale. Une déferlante aux allures de jackpot qui aiguise les appétits. Nous nous sommes rendus en caméra discrète, dans une pharmacie située dans un coin très touristique de la capitale. Ici, on surfacture les tests pour les étrangers. Une pratique illégale selon la Fédération des syndicats des pharmaciens. Les tests doivent toujours être facturés 25 euros. T F1 | Reportage T. Leproux, S. Iorgulescu