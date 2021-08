Tests : ça peut rapporter gros !

Ils font désormais partie du paysage. Devant les pharmacies, les boîtes de nuit, les lieux de culture, et même dans les entreprises, les tentes de dépistage covid sont partout, un nouveau business qui peut rapporter gros. Pour Medicalib, société spécialisée dans le service de soins infirmiers à domicile, c'est une opération devenue quasi quotidienne. Elle procède à des tests antigéniques directement dans les entreprises. Dans la plateforme d'investissements immobiliers locatifs Beanstock, un cas de covid a été détecté. Le gérant de Medicalib facture chaque test 35 euros à cette PME. En contrepartie, il prend en charge le matériel la rémunération de l'infirmière et les tests. Au bout du compte, l'opération est rentable, environ 4 euros de marge par test multiplié par les 200 000 prélèvements effectués depuis le début de l'épidémie, c'est 800 000 euros de bénéfice. Mais ces dépistages peuvent rapporter encore davantage. Direction les barnums des pharmacies. Éric Myon, responsable d'une pharmacie à Paris, achète les tests moins chers, 5 euros. Et il fait appel à une étudiante, payée à peine 20 euros de l'heure. Côté recette, une officine reçoit 25,01 euros par test remboursé par l'Assurance-maladie. Mais selon lui, la rentabilité n'est pas automatique. En attendant, ces tentes, il faut bien les fabriquer et cela fait justement l'affaire de l'entreprise de confection de bâches sur mesure "Nord bâches" à Templemars (Nord). Avec l'instauration du pass sanitaire, il enchaîne les contrats, valeur d'une tente, de 400 à 600 euros l'unité. Mais ce business pourrait bientôt être moins lucratif. D'ici l'automne, sauf prescription médicale, la sécurité sociale ne remboursera plus les tests PCR et antigéniques.