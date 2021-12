Tests Covid : comment répondre à la demande ?

500 000 tests antigéniques sont produits chaque jour dans cette usine alsacienne. 130 intérimaires ont été embauchés depuis 15 jours pour conditionner et empaqueter. La 5ème vague du Covid fait tourner cette entreprise sept jours sur sept. "Là, on prépare de 1 500 à 2 000 commandes de pharmacies tous les jours", précise Oren Bitton, directeur commercial du laboratoire pharmaceutique Biosynex. C'est quatre à cinq fois plus qu'il y a deux semaines. La ruée sur les tests antigéniques dans les pharmacies concerne toute la France. Ce sont en effet les délais de livraison qui s'allongent. Dans l'entrepôt, les équipes ont beau travailler 24h/24 pour préparer les colis. Les pharmacies, elles, attendent trois fois plus longtemps pour recevoir leurs commandes. "La concurrence naturelle avec le e-commerce, la livraison à domicile vient empiéter sur les capacités des transporteurs historiques. En plus, les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de congé et de mauvais temps", explique Gaël Lévy, directeur industriel du laboratoire pharmaceutique Biosynex. Précisément, au moment où le dépistage atteint des records en France. Entre les personnes qui veulent se faire tester, les cas contact et les dépistages des enfants, les rayons des pharmaciens se vident trop vite. Ils ont d'ailleurs demandé à un fabricant historique de tests de dépistage un nouveau dispositif plus adapté aux enfants. Plus d'un million de ces tests pourraient être produits chaque semaine à partir du 1er janvier, car l'offre en matière de production doit encore se développer. Depuis deux ans, la France a en effet importé pour 10 milliards d'euros de produits liés à la crise sanitaire. C'est d'ailleurs pour réduire cette dépendance que ce nouveau site de production sera lancé dans quelques semaines. Un laboratoire californien installé à Pithiviers dans le Loiret qui pourra produire avec une quarantaine d'automates plus d'un million de tests par jour. TF1 | Reportage S. Pinatel, W. Wuillemin