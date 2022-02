Tests Covid : les labos grands gagnants de la crise

En apparence, les devantures sont toutes différentes. Mais si l’on regarde bien, ces trois laboratoires d’analyses médicales appartiennent au même groupe qui en détient 530 en France. Tous vos tests PCR sont, en fait, centralisés, envoyés vers d'immenses plateaux techniques comme celui-ci. Achetées à la faveur de la crise sanitaire, les machines sont déjà rentabilisées et tournent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Et ils ont dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Le marché français représente 81 millions de tests PCR, plus de quatre milliards d’euros, remboursés par l’assurance maladie en 2021. Et depuis trois ans, le nombre d'acteurs a été divisé par deux. Ils ne sont plus que six à se partager le gâteau. Les rares biologistes, toujours indépendants, doivent se battre pour exister. Le docteur Robin Reynier, lui, interprète les résultats à la demande des patients. Installé il y a six mois, il a déjà reçu plusieurs propositions de rachat de la part d’un gros groupe. Actuellement, chaque test PCR est remboursé 41 euros, et les laboratoires privés ont obtenu un bonus de 4 euros si le résultat tombe en moins de 24 heures. Ce qui fait grincer des dents dans les couloirs de l’hôpital public. Pour limiter les dépenses de l’assurance maladie, le gouvernement évoque une piste : ne rembourser que les tests pour les symptomatiques et les personnes à risque à l’avenir. L’effet d’aubaine pourrait alors disparaître. T F1 | Reportage J. Devambez, O. Cresta, M. Merle