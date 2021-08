Tests en pharmacie : des pannes en série

C'est une pharmacienne dépitée qui a décidé de suspendre pour quelques temps les tests antigéniques dans son officine. SI-DEP, c'est la plateforme qui permet aux pharmaciens d'enregistrer les résultats et de générer les QR code de leurs clients. Une panne informatique perturbe la majorité des officines depuis 24 heures. "Depuis hier, ça a commencé à 16 heures. Ça s’est arrêté aujourd’hui vers 11 heures. Et depuis une ou deux heures, ça se connecte, ça se déconnecte, ça se connecte, ça se déconnecte”, précise Sabine Lévy, une pharmacienne. Cette panne tombe au plus mal. À la veille d‘un grand week-end. Beaucoup de clients craignaient de ne pas obtenir leur QR code pour voyager ou aller au restaurant. Ils ont dû s’armer de patience. Selon le ministère de la Santé, le problème est résolu, ce samedi soir. Depuis l’installation de ce portail informatique, il n’y avait jamais eu une panne aussi longue. Avec la mise en place du pass sanitaire, les demandes de test explosent. Plus de deux millions rien que la semaine dernière.