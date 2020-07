Tests gratuits et sans ordonnance : des files d'attente sept jours sur sept

L'inquiétude des autorités sanitaires est toujours forte face à la propagation du virus. Alors que les contaminations sont en hausse, le ministre de la Santé insiste actuellement sur l'importance du dépistage. Il sera bientôt possible de se faire tester gratuitement et sans ordonnance. Mais il faut s'armer de patience puisque les files d'attente ne désemplissent pas.