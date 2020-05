Tests sérologiques : bientôt en pharmacie avec un résultat quasi-immédiat

Une première liste des tests sérologiques homologués par l'État a été publiée. Jugés fiables, ils sont au nombre de 23, et certains vont bientôt être disponibles en pharmacie, avec un résultat en quinze minutes. Une bonne nouvelle pour les laboratoires, submergés de demandes ces dernières semaines. Ils pourraient coûter une vingtaine d'euros.