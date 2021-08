Tests, vaccins : les pharmaciens sous pression

Vaccins, tests, ordonnances et petits bobos, ce pharmacien est sur tous les fronts. 24 injections par jour, plus d'une centaine de tests antigéniques, forcément, son planning est chronométré. Pour répondre à la demande, une personne a été recrutée. Car en plus de ses clients habituels, il faut accueillir les nombreux touristes dans son officine varoise. Jamais la saison n'avait été aussi dense. Depuis quinze jours, le nombre de tests réalisés en France a plus que doublé. Ici aussi, plus d'une centaine de clients viennent chaque jour se faire dépister pour obtenir un pass sanitaire. Des tests déjà nombreux et une hausse des rendez-vous de vaccination en prévision. En août, les prévisions de Moderna vont passer de 700 000 à plus de deux millions de doses par semaine, soit trois plus qu'en juillet. Les pharmaciens recevront davantage de flacons. Avec l'extension prévue du pass sanitaire aux restaurants et aux transports, ils craignent la saturation. La demande est trop forte, et les professionnels débordés. En France, près d'une pharmacie sur deux a fait le choix de ne réaliser ni test ni vaccination.