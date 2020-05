Texas : l'industrie pétrolière rattrapée par le coronavirus

Aux États-Unis, l'industrie du pétrole est sinistrée par l'épidémie de coronavirus. Le confinement planétaire a fait chuter la demande. L'État du Texas a subi cette crise de plein fouet. Dans le bassin pétrolier de Midland, des derricks sont démontés quotidiennement ces dernières semaines. Les prix ont chuté de 50% et les compagnies ont arrêté 10% de leurs puits, alors que les petites entreprises prévoient d'en fermer la totalité d'ici quelques semaines.