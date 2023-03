Texte adopté au Sénat : semaine décisive pour les retraites

Juste avant minuit, le verdict tombe. Un jour avant la date limite et après dix jours de débats, la réforme des retraites est enfin adoptée au Sénat et le gouvernement peut respirer à nouveau. Le texte n'avait pas pu être voté à l'Assemblée nationale il y a un mois faute de temps. C'est grâce à la droite, majoritaire au Sénat cette fois-ci, que l'examen de la réforme a pu être mené à son terme. Dans la version votée samedi soir, figure bien l'âge de départ à 64 ans, mais aussi quelques ajouts. Comme un CDI senior allégé en charge pour encourager l'emploi des plus de 60 ans, ou encore une surcote de 5% sur les pensions de retraite de certaines mères de famille. Mais il reste encore plusieurs étapes avant l'adoption définitive. Ce mercredi 15 mars, des députés et des sénateurs se réuniront pour tenter de trouver un accord. S'ils y parviennent, le texte final sera de nouveau soumis au vote dès le lendemain au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Certains ministres se montrent plus septiques, au point que l'hypothèse d'un recours au 49.3 n'est pas exclue par le gouvernement pour contourner le vote à l'Assemblée nationale. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Attal