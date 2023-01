TGV espagnol : la concurrence fait baisser les prix

En Espagne, la guerre du rail a commencé. Tout rouge et flambant neuf, voici Iryo, le nouveau venu. C'est un TGV espagno-italien qui vient concurrencer, l'historique compagnie nationale, la Renfe et le français Ouigo déjà présent en Espagne depuis 2021. Ces trois opérateurs se partagent le même réseau, c'est un cas unique en Europe. À Madrid en gare d'Atocha, cette mère de famille se réjouit de la nouvelle, car les nouveaux opérateurs ont cassé les prix. Pour certaines personnes qui doivent se rendre en Barcelone régulièrement pour le travail, la concurrence est bonne pour leur porte-monnaie. Depuis l'ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse espagnole, les prix moyens d'un aller Madrid-Barcelone est passé de 81 à 46 euros, soit une baisse de 43 %. Iryo vise avant tout une clientèle d'affaire en reliant Madrid à Barcelone et Valence. La compagnie ambitionne de conquérir 30 % de part de marché. L'Espagne dispose du premier réseau de lignes à grande vitesse d'Europe, plus de 4 000 kilomètres, et le deuxième au monde derrière la Chine. Plus de concurrences cela veut dire aussi plus de trains et de voyageurs en circulation. Et donc un amortissement plus rapide du coût des infrastructures. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito