TGV M : le train de demain sur les rails

Il ne roule pas encore à 300 km/h, mais il roule enfin. Et de l'extérieur, ce qui saute aux yeux par rapport aux TGV actuels, c'est ce nez allongé de 40 cm. Grâce à cet aérodynamisme amélioré, ce nouveau TGV consomme 20% d'électricité en moins, malgré 140 places en plus. Et s'il se nomme TGV M, c'est parce qu'il est modulable. Impossible de vous montrer l'intérieur, il sera présenté l'an prochain. Ce nouveau TGV est conçu au site Alstom, à la Rochelle, à grand renfort de 3D. Savez-vous par exemple qu'une seule voiture comporte 25 000 pièces ? Énorme, et pourtant, bien moins qu'avant. Une fois l'ossature du train fabriqué, direction un atelier flambant neuf pour installer tout le reste, la climatisation notamment. Moins énergivore, elle a été entièrement revue. Ces premiers TGV M, déjà en cours d'assemblage, sont destinés à circuler d'abord sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Ce nouveau TGV est aussi devenu un ordinateur roulant. Les ingénieurs réalisent des tests informatiques grâce à ce qu'on appelle "un jumeau numérique". D'ailleurs, voici en exclusivité la future cabine de pilotage du TGV M. Passé de la 3D à la réalité va prendre encore deux ans. C'est fin 2024 que ce nouveau TGV circulera en France. TF1 | Reportage P. Gallaccion, V. Pierron