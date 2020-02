TGV Ouigo : le secret des petits prix

Les routes et les gares auront une forte affluence durant le chassé-croisé de l'hiver. Plus de douze millions de personnes prendront le train pendant les vacances. Et beaucoup voyageront en Ouigo. Lancé il y a sept ans, le train low cost de la SNCF, a accueilli mardi 18 février dernier son cinquante millionièmes voyageurs. La clé du succès, ce sont des billets à tout petit prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.