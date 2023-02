TGV : un policier en civil arrête un passager menaçant

Il refuse de se considérer comme un héros, mais son intervention a rassuré tous les passagers. Ce vendredi matin, un brigadier en congé a neutralisé un homme qui disait vouloir se faire exploser. L'interpellation a été rendue possible grâce à l'alerte de deux jeunes filles. Elles ont prévenu le contrôleur qu'un des passagers tenait des propos menaçants. Le train était parti de Colmar (Haut-Rhin) à 06H38 ce matin. Il ralliait Paris mais s'est immobilisé en gare de Lorraine TGV. Tous les passagers ont été alors invités à descendre du train sur ordre de la gendarmerie. Au micro du 20H de TF1, un passager raconte ce qu'il s'est passé. Mais après deux heures d'intenses recherches, aucune arme ni explosif n'a été retrouvé. C'est dans le cadre du dispositif "Voyager protéger" que le policier, en dehors de son service, a pu intervenir. Mis en place en 2022, ce protocole permet aux forces de l'ordre de voyager gratuitement et armé dans les transports en commun. En un an, 240 000 trajets ont été sécurisés et 80 interventions effectuées. Le suspect est, quant à lui, en garde à vue. Selon nos informations, l'homme est un déséquilibré suivi pour des troubles psychiatriques. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Cressens