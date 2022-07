Thaïlande : à Bangkok, ils traquent les serpents à mains nues

Quand les pompiers de Bangkok partent en intervention, c'est rarement pour éteindre un feu. Quelques incendies dans la capitale, mais la vraie menace se cache dans les moindres recoins de la ville. Un gigantesque python se trouve dans un tonneau. Les habitants viennent de le découvrir et restent à bonne distance, mais pas de quoi effrayer le sergent PInyo Pukpinyo. Le geste sûr, il maîtrise en une poignée de secondes ce serpent de quatre mètres de long. Pour le capturer, pas besoin d'outils, un peu d'huile de coude et un équipement rustique, un sac de riz recyclé, de quoi rassurer le voisinage. Pas de répit pour PInyo et son équipe. En pleine saison des pluies, le sergent reçoit une douzaine d'appels chaque jour. "Les serpents cherchent à éviter la pluie. Et comme en plus, les températures baissent, ils se réfugient au chaud chez les gens", explique-t-il. Même dans leur villa de luxe, un couple n'échappe pas aux invasions de reptiles. Cette fois-ci, une vipère, confortablement lovée dans sa cachette. Opération réussie, la maîtresse des lieux immortalise le moment. Avec 30 000 appels par an, Pinyo fait régulièrement la une des journaux et intervient dans les situations les plus inattendues. Imaginé un serpent coincé dans votre frigo, un python sous le capot de votre voiture ou même un cobra dans l'interstice de vos murs,l'une des espèces les plus dangereuses au monde. Dans cette mégapole, dix fois plus étendue que Paris, chaque année, humains et reptiles se livrent une guerre de territoire. Pas étonnant que même les varans fassent leur emplette en grande surface. La chasse aux serpents, c'est la routine pour les pompiers, 80% de leurs interventions. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, P. Thongking