Thaïlande : au moins 17 morts dans une tuerie commise par un militaire

À Korat, au nord-est de Bangkok, un adjudant-chef de l'armée thaïlandaise s'est emparé d'une mitraillette dans sa base militaire. Il a ensuite volé un véhicule pour rejoindre le centre commercial de la ville. Entre deux rafales, l'homme poste lui-même des vidéos sur les réseaux sociaux, mais sans rien dire de ses motivations. Les forces spéciales sont arrivées sur les lieux. Pour l'heure, on ne sait pas s'il détient des otages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.