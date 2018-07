Thaïlande : quatre des douze enfants bloqués dans une grotte déjà sauvés

Les choses se sont accélérées pour les treize personnes bloquées dans une grotte inondée en Thaïlande. Dans la nuit du 7 juillet, les sauveteurs ont décidé de lancer l'opération pour les sauver. Pour l'instant, ils ont réussi à secourir et faire sortir quatre enfants de la cavité. Ce premier succès était incertain au vu du trajet à parcourir pour revenir à la surface. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.