Thaïlande : vivre parmi les éléphants

Il est huit heures du matin et le docteur Pattarawan Phumpanna, vétérinaire à Khok Kloi (Sud de la Thaïlande), débute sa tournée. Il n'y a qu'un seul patient dans la salle d'attente. Il est plutôt sage. Âgé de 15 ans, il est un nouveau pensionnaire de ce refuge pour éléphants. Son maître, cornac, a appelé la vétérinaire pour son premier bilan de santé. Déclaré apte au travail, cet éléphant peut rejoindre ses collègues. Toute la journée, les pachydermes transportent ces visiteurs pour le temps d'une balade sur leur dos. Et contrairement aux idées reçues, "ça ne leur fait pas mal. On limite le poids des visiteurs à 120 kg", souligne Waranyu, cornac à Khok Kloi (Sud de la Thaïlande). Et d'ajouter, "vous savez, c'est notre seul moyen de subsistance". L'homme et l'éléphant, c'est l'histoire d'une cohabitation millénaire en Thaïlande. Animal-totem du Pays du sourire, domestiqué depuis plus de cinq siècles, ils seraient environ 4 000 en captivité sur le territoire. Ils sont indispensables à l'industrie du tourisme. Et pour cause, 30% des visiteurs étrangers s'offrent une balade sur leur dos. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, J. Chouquet