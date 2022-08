Thalys : chaos sur les rails et dans les gares

Avec plus de 24 heures de retard, Jurgen Thysmans, passager bloqué à Paris, arrive enfin à Bruxelles. "Il n'y avait pas d'explications et je ne pouvais pas joindre le service après-vente de Thalys", dit-il. Comme lui, des milliers de personnes sont restées bloquées pendant des heures dans les gares à Paris, Bruxelles et Amsterdam. Vendredi après-midi, les trains Thalys qui relient ces villes ont été extrêmement perturbés. Au départ de Paris gare du Nord, six trains ont tout simplement été annulés. " On a vu des gens qui avaient besoin de médicaments, des petits enfants étaient épuisés, qui avaient déjà attendu plusieurs heures. Il faisait très chaud. Il n'y avait pas d'accès à des bouteilles d'eau. Je suis juste étonné qu'une compagnie qui a autant d'années d'expérience n'ait pas de gestion de crise", déplore Bernard Mulder, passager bloqué à Paris. En cause, un incident survenu vendredi après-midi sur la ligne Bruxelles - Paris gare du Nord. Un train percute un animal à Tournai en Belgique juste avant la frontière française à 15h55. Tous les passagers sont alors évacués le long de la voie et conduits vers des hôtels à Bruxelles. Entre 700 et 800 personnes se retrouvent dans la capitale belge pour y passer la nuit. Le chaos aussi à Paris vendredi soir, où les passagers exaspérés, après des heures d'attente sur les quais, se rendent à l'hôtel. Ce samedi matin, le trafic a repris gare du Nord. Il fallait encore être patient pour monter dans un train. Des rames supplémentaires ont été ajoutées pour faire face au nombre important de voyageurs. TF1 | Reportage C. Abel, L. Merlier, C. Ingold