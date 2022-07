Thalys : des milliers de passagers bloqués

Ce samedi matin, des centaines de passagers espèrent encore pouvoir monter dans un train. Le trafic des Thalys qui relie Paris - Bruxelles - Amsterdam a en effet repris, mais il est encore très perturbé. La cause de tout ce raffut, un train qui a percuté, hier, un animal à la hauteur de Tournai (Belgique) juste avant la frontière française, à 15h55. L'incident provoque alors un problème technique et nécessite l'arrêt du train. Tous les passagers sont évacués le long de la voie et conduits vers des hôtels à Bruxelles. Mais le chaos a touché tous les autres trains Thalys. Ce fut le cas à Paris. Les passagers ont patienté durant des heures dans la gare sans savoir si leur train allait pouvoir partir. Ce fut ensuite la ruée vers les hôtels pour finalement apprendre ce samedi qu'il fallait que les voyageurs trouvent un autre moyen de transport. Ce qui ne les a pas particulièrement ravi. À savoir qu'au départ de la gare du Nord, au moins six trains ont été annulés hier soir. Certains ont patienté avec philosophie. La SNCF, elle, a communiqué avoir rajouté des trains pour faire face au nombre important de voyageurs en ce week-end de grands départs. TF1 | Reportage C. Abel, L. Merlier