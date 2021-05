"The Voice 2021" : dans les coulisses de la finale

Aujourd'hui, le mot d'ordre c'est "tout donner". A quelques heures de la finale de "The Voice", les quatre finalistes vont devoir livrer l'ultime combat et mener les toutes dernières répétitions. "Ce sera tout un mélange de trac, de pression, d'adrénaline", confie Cyprien. "Je vais donner mon maximum comme tous les autres vont aussi donner leur maximum", lance Marghe. Le jeune Jim Bauer et son surprenant "Tata Yoyo" ou Mentissa et sa brillante reprise de Dalida... tout au long de la saison, ces candidats ont bluffé leurs coachs et le public. "On a suivi ces quatre artistes depuis le départ, on les aime beaucoup et on concède leurs qualités. Et on sait qu'à chaque fois, au moment d'y aller, ils sont présents et ils vont un peu plus loin que ce qu'on avait prévu", raconte Marc Lavoine. Pour cette dixième année de "The Voice", le niveau est poussé à l'extrême. Et à quelques heures de l'événement, le stress se gère main dans la main. Une aventure collective intense et exigeante qui s'achève et ce soir, il n'en restera qu'un.