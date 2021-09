The Voice entame sa nouvelle saison ce samedi soir

Mika, Florent Pagny, Zazie, Jennifer et Patrick Fiori seront les cinq coachs pour cette saison spéciale de "The Voice" où cinq anciens candidats vont retenter leur chance. L'émission fête ses dix ans cette année. Alors comment expliquer ce succès ? "Je la regarde, car il y a d'abord le suspens de découvrir les chanteurs qui chantent en général bien" ; "Je pense qu'il y a une très bonne ambiance. Les coachs sont sérieux, professionnels et bienveillants" ; "Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de chants", expliquent des passants. "The Voice" est une émission qui a changé le style des programmes de variétés. "On découvre les talents, mais sans voir leurs physiques, en tout cas les coachs qui sont là pour les sélectionner. Ils les découvrent uniquement par le pouvoir émotionnel de leur voix. Et quand ça été lancé il y a dix ans, c’était totalement nouveau. Ça n'avait jamais été fait. Tout le monde a sa chance. Seule la voix compte, c'est ça "The Voice"", selon Matthieu Grelier, producteur. La suite de l'aventure avec les auditions à l'aveugle aura lieu dès ce soir.