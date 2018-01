The Voice : quelles sont les surprises de la nouvelle saison ?

Pour sa septième saison, "The Voice" revient avec de nombreuses surprises. Cent quarante candidats, entre seize et cinquante-cinq ans, vont participer à cette émission. En ce qui concerne les coachs, Pascal Obispo remplace Matt Pokora et retrouve son amie Zazie. Sa peur, c'est de dire "non" aux participants. Quant à Mika, il laissera parler son cœur. Des voix incroyables et des surprises seront donc au rendez-vous. Mais au final, il y aura toujours le choix des téléspectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.