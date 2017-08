Depuis 40 ans, l’improvisation se donne en spectacle. De plus en plus populaire, le phénomène est né au Québec en 1977 avec la ligue nationale d’improvisation. A partir d'un thème, deux équipes se livrent une bataille d’improvisation et inventent des situations. Désinhiber, libérer le langage, humaniser les rapports sociaux...Particuliers ou salariés, l’exercice séduit.