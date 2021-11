Théo Curin a réussi son pari de traverser le lac Titicaca à la nage

Derniers efforts sur le lac Titicaca pour Théo Curin, champion du monde de natation handisport 2017. Après onze jours de traversée et 122 kilomètres de nage entre la Bolivie et le Pérou, il est arrivé à destination avec ses deux équipiers Malia Metella et Matthieu Witvoet. Ils ont été accueillis par des dizaines de bateaux traditionnels. De quoi réchauffer les cœurs et les corps gelés dans les eaux froides du lac sacré. Ce que Théo Curin retiendra de sa traversée du lac le plus haut de la planète, c'est le manque d'oxygène à 3 800 mètres, la nuit de glace et l'épuisement, après s'être vu mourir. "C'est un truc de fou. J'ai cru qu'on allait crever, mais on est là et les gens sont là. On l'a fait. C'est ça réaliser ses rêves", s'émeut-il. Personne n'avait jamais traversé à la nage le Titicaca dans sa longueur. Au Pérou, Théo Curin suscite un intérêt médiatique et populaire. "Il n'a pas de bras et de jambes, mais il a fait quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a pu faire. C'est vraiment incroyable", lance un spectateur. L'image d'un champion hors norme pour qui rien n'est impossible. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, G. Parrot