Théo Curin vient de réussir son pari de traverser le lac Titicaca à la nage

Théo Curin vient de traverser à la nage le lac Titicaca au Pérou, le lac le plus haut du monde. Un défi fou relevé en onze jours et dix nuits. Partis de Copacabana en Bolivie, le vice-champion du monde handisport et ses deux coéquipiers s'étaient préparés à tout : le froid, les longues distances et les efforts en altitude. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Des éclairs qui frappent le lac à ces nuits de glace, impossible de dormir. Pendant des heures, le ciel menace de foudroyer leur vie. Sur ce radeau d'à peine 4 m², le manque de sommeil s'ajoute au manque d'oxygène. Très vite, les nerfs lâchent, mais pas question d'abandonner. Jusqu'au bout, Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet tractent leur radeau de survie. “Des fois, j'ai cru qu'on allait crever, mais on est là. Les gens sont là. C'est ça réaliser ses rêves”, s’est ému l’athlète après avoir parcouru les 122 km à la nage. Les épreuves de la vie, les grands ou les petits défis, rien ne lui résiste. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, G. Parrot, A. Parant