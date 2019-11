Théorie de l'effondrement : ils se préparent au pire

En Béarn, des hommes et des femmes ont témoigné devant notre équipe qu'ils n'arrivent plus à se réjouir du futur. Jusqu'ici, on les appelait les pessimistes, mais avec le dérèglement climatique, leur angoisse est montée d'un cran. Selon eux, le monde va totalement s'effondrer. Ils se préparent donc à vivre en totale autonomie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.