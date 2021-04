Therapie: retour à la vie sur un arbre perche

Edouard Cortès est un père de famille qui élevait des brebis. Écrasé par les dettes, la faillite avait eu raison de son troupeau et de son envie de vivre. Puis il est entré dans une forêt pour se laisser une dernière chance. Selon lui, il s'agit d'un lieu de quiétude et de silence. Il a choisi un vieux chêne du Périgord, idéal pour construire une cabane. Un arbre au pied duquel il passait avec son troupeau. Et il s'y est installé trois mois sans sa femme et ses enfants. Sa famille l'a aidé à la construction de la cabane. Le père de famille est monté dans son arbre pour ne pas tomber. Il a rompu les chaînes qui le plaquait au sol et avait retrouvé un peu de cette joie enfantine. Cette thérapie lui a aidé à découvrir une autre partie de lui-même et reprendre goût aux choses, mais auss à la vie. Après trois mois, Edouard Cortès a quitté son chêne et a rejoint sa famille pour reprendre un nouveau départ. Il a partagé dans un livre son expérience quelque peu prémonitoire. Un confinement extérieur végétal et presque immobile.