Thés glacés : contiennent-ils vraiment du thé ?

Des vacanciers assoiffés de soleil ne jurent que par le thé glacé. C'est la star de l'été, et sûrement la seule boisson capable de rivaliser avec le soda. Son succès est implacable à tel point que le thé glacé s'est fait une place de choix dans les supermarchés. Un rayon entier lui est dédié pour tous les goûts de moins d'un euro à plus de trois, certains faibles en sucre, d'autres à base d'infusion. Pourquoi ces différences de prix ? Qui a-t-il vraiment dans la bouteille ? Aucune grande marque n'a accepté notre caméra. Nous avons donc poussé la porte de l'usine Jomo. Un petit fabricant qui fait office de très bon élève. Ne vous fiez pas aux apparences de son décor industriel. Dans les 2,5 millions de bouteilles que la marque produit chaque année, il n'y a que des ingrédients naturels. Résultat dans sa bouteille, 96 % de thé. Ce qui n'est pas le cas de certains concurrents, qui n'ont par exemple pas plus de 0,12 %. Si vous ne voulez pas dépenser autant et tout de même faire attention à ce que vous buvez, la nutritionniste Karine de la Rouère livre quelques conseils. "Pour bien choisir un thé glacé, déjà, je vous conseillerai de regarder la liste des ingrédients, de vérifier que le premier ingrédient soit bien de l'infusion de thé vert ou noir, sinon, ça reste de l'eau sucrée". L'équivalent de trois morceaux de sucre se trouve dans un verre de thé glacé. C'est toujours moins que les six qui composent un verre de soda. Pour éviter les caries, il y a toujours l'option fait maison. Oubliée verveine et camomille, des saveurs plus estivales sont maintenant dans votre sachet. Le parfum attire à tel point que la marque Kusmi Tea réalise un tiers de son chiffre d'affaires pendant l'été. Compté moins de 50 centimes le litre. Plus économique, le thé glacé maison à un autre avantage. Pour qu'il infuse et rafraîchisse, il faut prendre son temps. C'est aussi ça les vacances. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Couturon, H. Massiot