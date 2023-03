Thibault Cauvin : la guitare voyageuse

C’est plus qu’un concert, la guitare de Thibault Cauvin nous fait voyager. Il a joué un air turc, venu du fond fin de l’Anatolie, devant un public transporté. Classique, reggae, mélodies indiennes… La particularité de ce virtuose, c’est qu’il n’a pas de frontière musicale. Il y a derrière sa perfection une vie vouée à son art. “Tout ce qui pouvait me détourner de la guitare était dangereux pour moi. Je ne voulais plus trop avoir d’amis parce que ça pouvait me détourner de la guitare. La crainte absolue était de tomber amoureux. Plus tard, j’ai découvert ensuite la vraie vie qui est exquise, mais plus tard”, s’est-il confié. Depuis son enfance, Thibault travaille sans relâche. À 20 ans, il a déjà gagné 36 prix internationaux. Puis, le Bordelais s’envole pour des concerts autour du monde, du Carnegie Hall de New York à la Cité interdite de Pékin. Ce soir-là, Thibault réalise un rêve de plus : jouer sur la scène du théâtre du Châtelet. Le public français le découvre enfin. TF1 | Reportage Olga Lévesque, F. le Goïc