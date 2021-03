Thierry Breton : "Priorité aux vaccins fabriqués sur le territoire européen"

Thierry Breton, le Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur en charge des vaccins, a répondu aux question que se posent nos compatriotes sur la vaccination, le calendrier d'ici l'été, la production et la distribution de l'AstraZeneca, l'éventuelle autorisation du vaccin russe Sputnik. Il a déclaré : "Priorité aux vaccins fabriqués sur le territoire européen". "Nous n’aurons absolument pas besoin du vaccin Spoutnik V", a-t-il précisé tout en assurant que "les Russes ont un mal fou à le fabriquer et nous les y aiderons durant le second semestre s’ils en ont besoin". Alors que l'Europe est critiquée pour la lenteur de sa campagne de vaccination, Thierry Breton a rejeté l’idée d’une pénurie. "Nous ne manquerons pas de vaccins, ils seront là et très rapidement." "Il faut maintenant que ceux qui sont là soient produits en masse et administrés en masse". Et a ajouté : "Aujourd'hui, nous avons clairement entre nos mains la capacité de livrer 300 à 350 millions de doses d'ici la fin du mois de juin et donc d'ici le 14 juillet. Nous avons la possibilité d'atteindre une immunité au niveau du continent".