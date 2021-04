Thomas Pesquet : entrée imminente dans la Station spatiale internationale

Sept astronautes, à savoir quatre Américains, deux Russes et un Japonais, se trouvent actuellement dans la Station spatiale internationale (ISS). Ils y sont présents depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Comme nous, ils attendent l’arrivée de Thomas Pesquet et des trois autres astronautes qui sont encore dans la capsule. Il n’y a pas de cérémonie de retransmission organisée par la Nasa à cause du Covid-19. À la place, les proches se sont retrouvés à l’hôtel, par petits groupes, devant la télévision. De l’amarrage de la capsule à son ouverture, toutes les opérations sont commandées depuis les États-Unis. Des actions minutieuses très suivies et pilotées par la Nasa depuis Houston. Notons que cela fait seulement un an que les Américains sont de nouveau capables d’envoyer des hommes dans l’espace. Certains évoquent une fierté retrouvée après dix ans d’humiliation à devoir utiliser les fusées russes pour envoyer des équipages dans l’ISS. D’un instant à l’autre, ils seront onze sur place. L’astronaute français, lui, devrait y rester durant six mois. En attendant, nous commentons et suivons avec vous les images en direct.