Thomas Pesquet et l'équipage de SpaceX ont rejoint l'ISS

Thomas Pesquet, tout sourire, était heureux de retrouver samedi la station spatiale internationale, où il a déjà passé 196 jours il y a 4 ans. "C'est incroyable d'être là. La station a un peu changé depuis la dernière fois. Je n'ai jamais vu autant de personnes à bord, mais autant de vaisseaux à amarrer", dit l'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il aura fallu quasiment 24 heures de voyage pour opérer ce rendez-vous orbital entre la capsule et la station. Un voyage avec tout de même quelques imprévus, notamment un débris spatial qui s'est approché un peu trop près du vaisseau. Le centre de contrôle a demandé aux astronautes de renfiler leurs scaphandres. Finalement, plus de peur que de mal, l'équipage pouvait se détendre. Du coup, Thomas Pesquet nous offrait une visite guidée de son habitacle. À 11h30, la capsule arrivait aux abords de la station spatiale internationale, l'ISS, et s'amarrait sans difficulté. Dernière frayeur, un sac s'est déchiré et une cartouche servant au recyclage du gaz carbonique rejeté par les astronautes s'est ouverte. Du coup, c'est avec 10 minutes de retard que l'équipage est sorti. Sept astronautes les attendaient, dont le Russe Oleg Nowitzki avec qui le Français avait volé en 2016. Au total, ils sont onze astronautes dans la station. Quatre redescendront dans quelques jours.