Thomas Pesquet : quel intérêt scientifique y aurait-il à retourner sur la Lune ?

Il vient à peine de revenir sur Terre et tout le monde lui répond déjà la question, ira-t-il sur la Lune ? Thomas Pesquet ne le sait pas encore, mais en tout cas, il en a envie. S'il a le choix, il choisirait de poser les pieds sur la surface. Est-ce possible ? La réponse est oui, peut-être. La Nasa a lancé le programme Artemis pour construire une station spatiale autour de la Lune, le Gateway. Elle prévoit de renvoyer des astronautes s'y poser à partir de 2025. L'Europe en général et la France en particulier ont très envie d'être du voyage. Un partenariat a même été évoqué lors de la visite à Paris de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. L'Homme n'a plus mis le pied sur la Lune depuis 1972. Tout est donc à construire, comme une station orbitale et un module de vie en surface. Pour organiser ce chantier géant à 384 000 km de la Terre, la Nasa a besoin d'aide. Pour avoir droit à un siège vers la Lune, l'Europe va devoir faire du troc. Pourquoi retourner sur la Lune ? Pour y faire de la science, exploiter ses ressources minières. Mais surtout pour tester tous les équipements qui serviront à la prochaine étape, l'exploration martienne. TF1 | Reportage C. Chapel