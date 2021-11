Thomas Pesquet : un retour différé

Le cadeau de Thomas Pesquet aux internautes avant le grand départ, ce sont 25 minutes de visite guidée, module après module. C'est une vidéo qui finit dans le Dragon, la capsule dans laquelle les quatre astronautes de la mission Crew-2 sont arrivés et vont repartir. Thomas Pesquet a 24 heures de plus pour prendre d'autres photos de ces aurores boréales à couper le souffle. En effet, le voyage de retour a été retardé d'une journée, et va ressembler à ce que l'on voit sur des images tournées durant une mission d'entraînement. La capsule va se détacher de l'ISS lundi soir. Ensuite, 408 kilomètres et 18 heures de trajet sans toilettes, car elles sont condamnées à cause d'une fuite. Mais les combinaisons des astronautes intègrent des sous-vêtements absorbants. L'amerrissage est prévu mardi au large de la Floride. Une fois sur Terre, un avion de l'Armée française va ramener Thomas Pesquet à Cologne, en Allemagne, pour une série de tests médicaux. C'est seulement après qu'il aura droit à une semaine de vacances.