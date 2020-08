Thomas Pesquet va retourner dans l'espace à bord d'une capsule SpaceX

Thomas Pesquet s'apprête à reprendre l'entrainement. Dans sept mois, il va repartir dans la station spatiale internationale. La dernière fois, c'était avec les Russes et la fidèle fusée Soyouz. Désormais, le Français travaille avec l'Américain SpaceX. Vous allez voir dans la vidéo en tête de cet article que ça change beaucoup de choses pour un astronaute.