Thomas Pesquet vers l'ISS : récit de la première nuit dans l'espace

"Que c'est bon d'être de retour dans l'espace", se réjouissent Thomas Pesquet et ses coéquipiers. Après le stress du décollage, l'heure était au sourire vendredi soir pour les quatre astronautes en route vers la Station spatiale internationale. "Ici, c'est vraiment confortable. On se sent en sécurité", confie Thomas Pesquet. Pour sa première vidéo en orbite, il improvise même une visite de l'intérieur de la capsule spatiale. Il nous montre leur réfrigérateur, leurs combinaisons bien rangées et leurs provisions. Pour l'équipage, pas le temps de s'attarder. Très vite, une collision possible avec des débris spatiaux est signalée. Ordre est donné de remettre casques et combinaisons. Une vingtaine de minutes plus tard, un nouveau message assure que l'alerte est finalement levée. La menace est passée et il n'y a pas eu d'impact, mais les astronautes sont quand même invités à garder leurs équipements. Cette petite frayeur est ensuite suivie de quelques heures de repos bien méritées avant d'amorcer l'approche finale vers la Station spatiale internationale.