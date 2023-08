Ticket de caisse : bientôt la fin

Si ce dimanche, on vous le propose encore, ce sera bientôt à vous de le réclamer. Dès mardi, les tickets de caisse ne seront plus imprimés systématiquement. La mesure vise à limiter le gaspillage. Chaque année en France, 30 milliards de tickets sont imprimés. Des petits papiers qui s’accumulent et qui finissent souvent au même endroit. Dans une enseigne, on estime que dix millions de clients seraient prêts à se passer de leurs tickets. De son côté, la clientèle est encore divisée. Pour beaucoup, le ticket sert à éviter les erreurs lors du paiement. C’est aussi la preuve d’achat qui vous permet d'échanger vos articles. Le vendeur doit donc vous proposer un ticket dématérialisé sous forme de mail ou de SMS par exemple. Tout ne sera pas envoyé sur votre téléphone. Certains achats nécessiteront toujours des tickets imprimés. Les tickets papiers seront toujours automatiques si vous achetez un sèche-cheveux, une machine à laver, un ordinateur, un téléphone, ou pour tous les appareils sous garantie. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Couturon