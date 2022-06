Tickets de caisse : moins de produits frais dans les caddies

Et si la question n'était pas : "Qu'est-ce que j'ai envie de manger à midi ?", mais plutôt "Quelles dépenses je m'autorise pour le déjeuner ?". Ce maraîcher le voit bien, les clients comptent chaque dépense. Les Français ont changé leurs habitudes. Le mois dernier, les ventes de légumes ont chuté de plus de 12 %. Les ventes de fromages et de produits laitiers, elles, ont baissé de 20 %. Les rayons viandes, aussi, ont chuté de 12 %. Le prix serait le responsable. Il a augmenté aux alentours de 3 euros pour tous les produits frais. Même constat dans les supermarchés. Les dépenses contraintes liées au logement et à la voiture augmentent, et c'est le budget alimentation qui trinque. Désormais, les produits frais, c'est une fois de temps en temps. Les gagnants de cette crise de porte-monnaie seraient les produits à bas coûts et non-périssables. Ils achètent des pâtes, par exemple. Les ventes de ces derniers ont augmenté de 7 % le mois dernier. Le bio est l'autre rayon boudé par les clients. Son prix, plus élevé que la moyenne, est devenu un frein pour beaucoup de familles. T F1 | Reportage M. Poissonnet, O. Danjou