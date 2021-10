Tickets de métro : la fin du voyage

C'est une évolution qui devrait faciliter votre quotidien. "On les jette n'importe où. Ça prend de la place dans les poches", note un senior. "Autant passé sur une carte, c'est plus pratique", lâche un jeune homme. Une carte remplaçait depuis hier le carnet ticket. Ce support rechargeable stockera désormais vos titres de transport. Les bouts de papier ne seront plus que des reliques, le souvenir d'un bon moment, la trace d'un passage dans la capitale. Notre équipe s'est rendue chez Grégoire Thonnat, ésitériophile (collectionneur de titres de transport) et auteur de "La petite histoire du ticket de métro parisien" (Éd. Télémaque). Depuis son enfance, ce Parisien récupère tout ce qui est lié au métro. Hors de question pour lui de jeter ses si précieux sésames. Chanté par Serge Gainsbourg, le poinçonneur disparaît en 1973 quand naît la bande magnétique et ses célèbres publicités. Il accompagne les voyageurs dans Paris depuis plus d'un siècle. Alors derrière chaque ticket, il y a une histoire. La disparition définitive de cette madeleine de Proust n'est pas encore actée. Le ticket sera encore vendu à l'unité, de quoi vous laissez le temps de mettre de côté un morceau de l'histoire de Paris.