"Tickets-resto" : 25 euros pour remplir le caddie

Vous avez des tickets-restaurant ? On pourrait les rebaptiser “bons alimentaires”. Dans un hypermarché strasbourgeois, un client sur cinq paie une partie de ses courses avec des “titres-restaurant”, c’est leur vrai nom. Et depuis ce samedi dans la matinée, il y a une nouveauté, leur plafond a été augmenté. En fait, leur valeur n’augmente pas, mais vous pouvez en dépenser davantage, tout type de produits alimentaires : de la farine, des pâtes, du riz, des œufs, tout comme les fruits et les légumes. En caisse, il a fallu modifier très vite les paramètres de calcul. Le pouvoir d’achat est au centre de nos préoccupations. Pour le consommateur, chaque euro est bon à prendre. Dans un restaurant strasbourgeois, on n’est plus circonspect. Le gérant trouve que le système initial, créé pour leur corporation, a été dévoyé. Pour lui, l’augmentation du plafond de dépense risque de profiter à d’autres. En France, le marché des titres-restaurant pèse sept milliards d’euros, 45% sont encore dépensés dans la restauration, mais les 35% captés par la grande distribution risquent fort d’augmenter. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier