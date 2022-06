Tickets-resto : fini le week-end !

Dès vendredi prochain, il ne sera plus possible d'utiliser des cartes ou des tickets-restaurants le week-end, ni les jours fériés. Le plafond, lui, passe de 38 euros à 19 euros. Ces tickets-restaurants, Vanessa en a besoin pour remplir son frigo. Dès la semaine prochaine, elle ne fera donc plus ses courses le week-end. "On va changer nos habitudes (...) encore un changement, mais qui n'est pas en notre faveur", affirme-t-elle. C'est la même déception dans cette brasserie parisienne. Ici, quatre clients sur dix règlent avec leurs cartes ou des tickets-restaurants le samedi. Viendront-ils aussi nombreux le week-end prochain ? Avec un plafond abaissé, moins de monde le week-end et des clients moins généreux la semaine, voilà à quoi s'attend Patti Mangiapia, restauratrice. Cela ne signifie pas forcément une perte de chiffre d'affaires. En dépensant moins chaque jour, les clients pourront revenir plus souvent. Le montant crédité chaque mois sur leurs cartes, lui, n'a pas changé. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Chevreton, G. Haurillon