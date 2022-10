"Tickets resto", ils font baisser la facture

En début de mois, les chariots débordent. Dans un hypermarché strasbourgeois, un client sur cinq utilise les tickets-restaurant. Depuis ce samedi matin, il y a eu une nouveauté, leur plafond a été augmenté. Attention, vous ne pouvez pas tout payer avec vos tickets-restaurant. Mais depuis le mois d’août, la liste a déjà été élargie. La règle a été simplifiée. En théorie, tout produit alimentaire est susceptible d’être réglé via ce moyen de paiement. Depuis ce samedi matin, au moment du passage en caisse, la prise en charge des 25 euros se fait automatiquement en fonction des produits achetés. Ce nouveau plafond est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des consommateurs. Le chariot d'une cliente va coûter 330 euros, moins les 25 en ticket-restaurant. Elle ne payera donc que 305 euros. Vendredi, elle aurait dû régler six euros de plus. Un détail qui n’en est pas un. La part payée par le salarié sur chaque ticket-restaurant n’a pas bougé. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier