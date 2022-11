Tigres, ours, bisons : les rois du monde

Son territoire est grand comme quatre fois Paris. Dans cette réserve naturelle, au nord de l'Inde, un tigre de bengale règne en maître. Pour l'apercevoir, Frédéric Geffroy, fondateur de l'association "Planète Tigre" le sait, il faut s'armer de patience. Après quelques minutes d'attente, l'animal apparaît avec sa fourrure flamboyante. Ce mâle de 200 kg s'arrête à un mètre de notre voiture. Le tigre de bengale fait partie des espèces protégées. Au nord du Japon, dans le Parc national du Shiretoko, nous avons surpris deux ours en pleine baignade sur l'île de Hokkaido. Sur cet archipel, on en compte un pour 500 habitants. Cet animal, à la fois dangereux et mignon, est considéré dans cette région comme un dieu. Aux Etats-Unis, au Parc national de Yellowstone, ces oursons semblent inoffensifs. Ils sont trois mois et sortent de leur tanière pour la première fois. Créé il y a 150 ans et situé dans le Wyoming, le parc Yellowstone s'étend également sur des parties du Montana et de l'Idaho. C'est un endroit où la nature devient sanctuaire et où les animaux sont chez eux. Au début du siècle dernier, il ne restait plus que 23 bisons à Yellowstone. Mais le parc a décidé de les sauver et de reconstituer les troupeaux. Aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Levebvre, M. Laouamen, A. Flieller, Axel Monnier