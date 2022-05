TikTok : la nouvelle vitrine publicitaire

Avec des vidéos humoristiques, dynamiques ou même inventives, l’application TikTok est devenue le terrain de jeu des marques, qui mettent en scène leurs produits. L’objectif est de faire consommer les jeunes. Sur la plateforme, certains contenus sont postés spontanément, d’autres sont élaborés par les marques. Il y a quelques mois, une entreprise de distribution de jeux de société a mis en place une campagne. Elle était destinée aux jeunes sur TikTok. Ils ont fait appel à des influenceurs rémunérés. Comment ça marche ? Plus une vidéo génère d’interactions, plus le réseau social la recommencera à ses utilisateurs, et plus le produit mentionné aura plus de chances d’être acheté. Le tout se fait en un temps record, et les résultats sont réels. Ceci dit, cela ne fonctionne pas avec tous les produits. Aujourd’hui, l’essor de l’application est tel que produire des vidéos est même devenu un métier. Pour optimiser les ventes sur son application, TikTok a annoncé vouloir créer une mini-boutique, directement sur la plateforme. TF1 | Reportage A. Malavaud, J. B. Robert