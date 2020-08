TikTok : pourquoi un tel succès chez les jeunes ?

Avec 800 millions d'utilisateurs mensuels, TikTok est l'application du moment, au point même d'être au cœur d'une bataille entre la Chine et les États-Unis. Depuis le confinement, tout le monde, des stars du foot aux présidents de la République, se rue sur ce réseau social. Ce dernier permet d'échanger des vidéos de quinze secondes que les jeunes visionnent à la chaîne en moyenne une heure par jour. Découvrez les raisons du succès de l'application dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.