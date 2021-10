TikTok : quand la médecine se refait une santé

L'opération de cette aubergine, dans la vidéo en tête de cet article, a été visionnée plus de trois millions de fois sur TikTok. Son auteur est Robin Goncet, un étudiant en sixième année de médecine à Grenoble (Isère). Il passe ses journées entre les révisions à la bibliothèque et l'hôpital où il observe les moindres gestes des chirurgiens. Il les répète à l'identique dans sa chambre d'étudiant, transformée en bloc opératoire. Bistouris et aiguilles sont prêts pour l'intervention. Après un premier stage, il y a deux ans, la chirurgie devient pour Robin une vocation, les fruits, ses cobayes. Ses vidéos se font vite remarquer sur les réseaux sociaux. Jusqu'à la communauté médicale qui s'intéresse de près à son travail. "Je trouve que l'idée est absolument géniale. On est sur la vulgarisation mais dans le bon sens du terme. Et ça permet de façon ludique en plus de dédramatiser l'acte chirurgical en l'expliquant simplement aux patients et patientes", s'étonne le Pr Didier Riethmuller, chef du service gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction (CHU de Grenoble - Isère). L'hôpital prévoit même de diffuser ces vidéos dans les salles d'attente. Carla Valette est aussi étudiante en médecine. Elle explose tous les records sur TikTok avec plus de 2,5 millions d'abonnés. En vidéo, elle explique sur un ton léger, avec humour, des pathologies. Elle répond aux questions de ceux qui la sollicitent chaque jour. Ceux qui la suivent ont quand même moins de 24 ans. Carla parle avec eux de cancer, de sexualité. Son succès intéresse des laboratoires pharmaceutiques et certains la rémunèrent désormais pour promouvoir leurs produits.