Les tillandsias sont des plantes aux nombreuses vertus

Le tillandsia, une fleur pourtant méconnue, semble avoir tout pour elle. En effet, elle est belle, parfumée, résistante et facile à cultiver. Elle n'a pas besoin de terre, ni parfois d'eau, pour grandir. La fille de l'air pousse également très lentement, allant jusqu'à dix ans, avant de donner sa première fleur. Cette plante étrange existe en 700 variétés dans le monde. Elle est de la même famille que l'ananas et ne possède pas de racines, mais des crampons.