Tim Burton : immersion dans un monde fantastique

Il faut accepter de se laisser dévorer pour accéder au royaume. Il est peuplé de bêtes curieuses aux yeux souvent hypnotiques. Autant de personnages inquiétants et assez peu conformes, un univers entre rêves et cauchemars. Voilà le maître des lieux, c'est le réalisateur Tim Burton. Depuis des décennies, le réalisateur déploie des comédies fantastiques où les Martiens débarquent, où ce sont les humains qui dérangent les fantômes. Pour lui, un monde de bonbons et de chocolats semble tout ce qu'il y a de plus naturel. Ici, il n'est pas rare que ce soient les personnages les plus terrifiants qui soient aussi les plus attachants. Ici, la peur n'a rien d'automatique. On serait même plus proche de l'émerveillement devant les dessins et aquarelles préparatoires de Tim Burton. La découverte de ce processus créatif se fait au rythme d'une déambulation dans un labyrinthe où l'on vous demande d'arbitrer et de pousser des portes qui grincent. Personne ne fera donc exactement la même visite de cette joyeuse maison hantée. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Moutot