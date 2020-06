Tirailleurs africains : enquête sur un massacre oublié

Un hommage, qui est d'ordinaire confidentiel, a pris une dimension particulière cette année. Sur la commune de Chasselay dans le Rhône, le petit cimetière militaire a commémoré le 80ème anniversaire d'un massacre presque oublié, celui des tirailleurs africains exécutés par les Allemands en 1940. On ne savait pas grand-chose de cet évènement, jusqu'à ce qu'un collectionneur transmette des photos saisissantes de ce moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.